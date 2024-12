PALLADINO, Soddisfatto di tutto. Kean? Lo cercavo da anni

FirenzeViola.it

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, sui canali di Dazn si è speso così in merito al pareggio della sua squadra sul campo della Juventus: "Sono molto soddisfatto della prestazione e del risultato. Non era facile, affrontavamo una grande squadra nel loro stadio e quando vai sotto rischi di mollare. Siamo stati bravi a riprenderla, non dobbiamo farci condizionare dalle sconfitte e andiamo ad affrontare le big con questo coraggio. Dedichiamo questo risultato ai tifosi non presenti allo stadio e a Edoardo Bove".

Più contento della crescita della Fiorentina o di Kean?

"Moise sta facendo un gran lavoro per la squadra, è il nostro bomber e trascinatore. Deve continuare così, io e la società l'abbiamo fortemente voluto dandogli tanto amore e lui ci sta ripagando".

Cosa le ha detto?

"Lo cercavo da due anni, sono stato persuasivo. Brava la società a credere in lui, contento di Moise come di tutta la squadra".

Oggi sui due gol presi meno bene di altre volte nel pressing: perché avete speso tanto?

"Ci stiamo allenando pochissimo, da 2 mesi non facciamo una settimana tipo e fisiologicamente perdi qualcosina. La Juve è una squadra che palleggia bene e, sui 2 gol, siamo arrivati in ritardo. Potevamo leggerla meglio, ma vanno dati i meriti agli avversari e siamo stati bravi a riprenderla 2 volte".

Cosa c'è dentro l'esultanza per il 2-2?

"Che io amo tutti i miei calciatori, che sono i primi ad incitare e quando entrano a dare una mano. Questa unità non dobbiamo perderla: il calcio è fatto i alchimia e unione, sono fiero di questi ragazzi perché stanno dando tutto".