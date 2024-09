PALLADINO, Oggi la miglior partita. Contento della difesa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Atalanta-Fiorentina.

E' mancato qualcosa a livello mentale? "Non credo che sia mancato qualcosa sotto l'aspetto mentale, abbiamo fatto una grande prestazione per 44 minuti. Potevamo andare anche sul 1-3, in due minuti poi abbiamo preso due gol. Sono contentissimo dei ragazzi, prendo tanti spunti positivi da questa partita. Ho fatto i complimenti a tutti, penso sia la miglior partita da quando sono qui. Peccato per quei due minuti, c'è rammarico. Questa partita ci farà crescere".

Compattare il centrocampo ha dato dei frutti, invece è mancato qualcosa in difesa? "Il primo gol di Retegui abbiamo preso un contropiede da un nostro calcio d'angolo. E' stato un errore di lettura poi perché era solo in area. Loro sono tutti più alti di noi, e sul secondo gol abbiamo pagato questo piccolo gap. Io sono contento della mia fase difensiva, abbiamo contenuto l'Atalanta che ha un grande attacco. La squadra sta crescendo, ci vuole un po' di tempo. Ci sono grandi spunti positivi da prendere, abbiamo fatto degli errori individuali che adesso stiamo pagando".

Serve un po' di tempo per i nuovi? "Quando arrivano tanti giocatori nuovi c'è bisogno di tempo per assimilare i meccanismi di squadra. Ci vuole un po' di tempo di adattamento, sto vedendo grande applicazione da parte dei ragazzi. Anche Pongracic oggi quando è entrato ha fatto bene. Vedo crescita di giocatori e crescita di squadra, abbiamo fatto una grande prestazione contro una grande Atalanta con tutti titolari".