PALLADINO, Noi valori e motivazione. La dedica va...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "La mia squadra ha due cose che sono fondamentali: motivazioni e valori. Vogliamo continuare a crescere, la squadra ha grandi lavori umani. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Non era facile dopo la sosta, dopo tanti complimenti si può perdere anche la dimensione. Noi siamo questo, siamo Beltran che rincorre, che difende, nonostante non faccia gol ma corre come un difensore. Noi siamo Sottil che quando entra fa la differenza, oggi ha fatto l'assist. Noi siamo De Gea che para come un ragazzo di venti anni. Potrei citarne altri. Noi siamo questi, sapendo che non abbiamo fatto ancora nulla e guardiamo partita dopo partita".

Anche Colpani che ha rincorso quando Dodo era rimasto su… "C'è un unione, una partecipazione e una consapevolezza che si attacca e si difende insieme. Mi piace questo spirito e questa unione. Oggi abbiamo affrontato una squadra difficile, viva che ci ha messo in difficoltà. Siamo contenti di aver vinto, di aver fatto il quinto clean sheet fuori casa. Voglio dedicare questa vittoria ai nostri tifosi e al nostro presidente visto che domani è il suo compleanno. I nostri tifosi sono l'uomo in più".

Su Kean: "Moise oggi, passatemi il termine, non ha fatto la sua miglior partita a livello tecnico. Lui lo sa, abbiamo già parlato. Si guarda il gol ma io non guardo solo quello. Con lui abbiamo fatto un grande lavoro tecnico e fisico ma grande merito è suo. Ha sofferto tanto e ora ha ampi margini di miglioramento. Può fare ancora meglio".

Stessi punti dell'Inter, prossimo avversario… "E' una bella soddisfazione, ho detto ai ragazzi di godersi la serata. Ma già da domani dobbiamo pensare alla gara di Conference League dove ci aspetta una squadra forte da affrontare. Giochiamo ogni tre giorni fino a gennaio, ma dobbiamo pensare partita dopo partita. Io ho bisogno di tutti quanti in questa fase".