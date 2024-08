PALLADINO, Fiducia per domani. Amrabat un professionista

FirenzeViola.it

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Puskas Akademia nel preliminare di ritorno di Conference League, con le due squadre che ripartiranno dal 3-3 dell'andata: "Siamo qui per qualificarci, c'è ottimismo e fiducia. La gara di andata ci ha insegnato che le insidie sono sempre dietro l'angolo. Siamo consapevoli di voler fare una bella prestazione e passare il turno. Ci teniamo a giocare in Conference League".

Che partita si aspetta?

"Una gara difficile, loro hanno entusiasmo e giocano verticale attaccando la profondità. Sappiamo cosa può farci fastidio, ci vorrà concentrazione. Cerchiamo di migliorare e mi aspetto un atteggiamento di squadra e un inizio alla grande, non come all0ansata".

Amrabat convocato, è un segnale?

"Il mercato può disturbare ma non ci deve toccare. I miei calciatori sono grandi professionisti, li amo tutti e Sofyan è un grande professionista, fino a quando sarà qui darà tutto per la Fiorentina".

C'è un po' di sconforto?

"Un po' sì. Abbiamo giocato tre partite insidiose con Parma in trasferta su un campo ostico, con il Puskas dove non abbiamo avuto un approccio giusto, e con il Venezia, dove volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, per creare entusiasmo. Vogliamo affrontare la sfida nel miglior modo possibile".

Come sta la sua Fiorentina?

"Ogni allenatore adotta le sue metodologie in preparazione, chi lavora meno per avere freschezza all'inizio e chi di più, per arrivare invece in forma per tutta la stagione. I frutti si vedranno a breve, sono sicuro. La preparazione poi è stata particolare, per i nazionali che sono arrivati dopo. Stiamo lavorando bene, ogni giorno voglio lavorare sulla crescita della squadra. Sono tranquillo, sono sicuro di cosa siamo adesso e di come saremo. Inoltre possiamo contare sui nostri tifosi".