P. ZANETTI, Contro i viola non abbiamo creato abbastanza

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Zanetti, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter: "L'approccio sarà determinante, con l'Inter è la partita in cui bisogna essere perfetti per portare a casa punti. Serve avere concretezza e limare ogni dettaglio. Oltre che essere attenti a non subire bisogna anche essere propositivi per creare e cercare di far male. Con la Fiorentina non abbiamo creato abbastanza né creduto di poter andare a riprendere la partita".