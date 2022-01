P. ZANETTI, Allenatore rivelazione? Dico Italiano

L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato così della sua squadra: "Il campionato ha dimostrato che le piccole contro le grandi perdono quasi sempre, noi siamo un po’ più su perché siamo riusciti a battere Roma e Fiorentina e fermare la Juve. Chiaro che ora c’è l’incognita mercato, sotto ci sono Genoa e Cagliari, squadre facoltose, e può succedere di tutto. Di certo la quota sarà più bassa, non credo 30 ma bassa sì. Noi coi punti persi col Verona saremmo stati in perfetta media.

Sull'allenatore rivelazione fino ad ora: "Andreazzoli non è una rivelazione, ma sta facendo un lavorone. Dico Italiano, per restare a uno in rampa di lancio".