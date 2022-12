OUNAHI, Vuole la Serie A: Napoli in vantaggio su Inter e OM

Secondo quanto riportato da Footmercato.net il Napoli avrebbe messi gli occhi su Azzedine Ounahi. Il centrocampista marocchino dell'Angers ha impressionato al Mondiale in Qatar e per questo, come dichiarato dallo stesso presidente del club francese, molte squadre si sarebbero interessate a lui. Come riporta lo stesso sito gli azzurri sarebbero in vantaggio su Marsiglia e Inter, ma il giocatore preferirebbe in ogni caso trasferirsi in Italia.