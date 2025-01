ORSOLINI, Super offerta del Milan al Bologna per lui

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sky Sport riporta una notizia che riguarda Riccardo Orsolini e un'offerta importante recapitata dal Milan al Bologna. Già la scorsa settimana i rossoneri avevano fatto una prima offerta per provare a portare a Milano il numero 7 rossoblù: 18 milioni più il cartellino di Okafor, ma il Bologna ha detto di no. I rossoneri però non mollano e preparano il rilancio, pronti 20 milioni con Okafor più il prestito di Chukwueze per provare a sbloccarla. Da capire se con questa offerta più strutturata il Bologna vacillerà.