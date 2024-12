ORSOLINI, Stop di 3 settimane: salterà la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Riccardo Orsolini si ferma: tre settimane di stop, sabato non ci sarà sicuramente contro la Juve. Oggi si attendono conferme ufficiali, ma per Orso sembra esserci una piccola lesione alla coscia destra. Uscito dal match contro il Monza con una smorfia e tanto rodimento. Ok le condizioni di Ferguson. Da verificare quelle di Dallinga dopo la botta al polpaccio. Oggi la ripresa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.