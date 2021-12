ORSOLINI, C'è il Genoa sull'esterno del Bologna

Riccardo Orsolini è tornato al gol nell'ultima partita contro il Sassuolo ma, nonostante la buona prestazione, il futuro dell'esterno potrebbe essere lontano da Bologna. A scriverlo il Corriere dello Sport, che riporta come il Genoa di Andryi Schevchenko potrebbe fare sul serio e provare a portare il classe '97 in Liguria nel mercato di gennaio. Orsolini, accostato più volte nelle scorse finestre di mercato alla Fiorentina, non godrebbe della piena fiducia di Sinisa Mihajlovic e sarebbe ancora presente nella lista di partenze degli emiliani, lista che comprende anche Santander, Mbaye e Falcinelli. Le uscite da Bologna sono necessarie per i rossoblù e dalle cessioni passeranno eventuali possibilità di acquisto per il club.