ORLANDO, Totti alla Roma come Antognoni a Firenze

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Nazionale e non solo.

Roma, Mourinho chiama Totti. Come la legge questa cosa? "E' successo anche a Firenze con Antognoni, con i Della Valle che hanno messo Giancarlo, stufi di essere attaccati dopo tanti anni. La sensazione è che ci sia una voglia di proteggere Mourinho, che poi non ha bisogno di protezione. Totti in società? Bisogna essere attivi, preparati, so che con l'altra società gli è stato proposto di andare negli Usa per imparare la lingua e studiare per certi ruoli ma lui ha rifiutato. Se non sei utile per qualcosa, o fai l'uomo immagine o è meglio non fare nulla".