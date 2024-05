OLYMPIACOS-FIORENTINA, Dove vedere la finale in TV

Questa sera Firenze è pronta a vivere l'appuntamento con la storia. Oltre ai 9mila tifosi presenti ad Atene, ai 30mila del Franchi e ai 2mila del Viola Park, ci saranno tantissimi tifosi che guarderanno la partita nei vari locali fiorentini che, per l'occasione, hanno montato monitor e maxischermi. Tuttavia, è giusto ricordare per coloro che la guarderanno a casa che la partita potrà essere vista su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) Sky Sport (canale 251), DAZN e in chiaro su TV8.