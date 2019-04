OLIVERA, Felice per l'esordio, vogliamo 3 punti

Le parole di Ruben Olivera appena sceso dal pullman della società gigliata: Emozionato per l'esordio? "Sono contento, sarà una bella partita. Speriamo di inziare bene". Momento viola? "Abbiamo tre partite importanti in nove giorni. Martedì c'è il Bologna e domenica giochiamo contro la Lazio". Stimolato? "Sono conteo per questa nuova avventura in viola. Parlare però non serve, èimportnate dimostrare in campo il proprio valore".