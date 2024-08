OLIMPIADI, Tessmann eliminato: il Marocco vince 4-0

FirenzeViola.it

Gli Stati Uniti perdono malamente contro il Marocco per 4-0 e vengono eliminati dai Giochi Olimpici. Decisive le reti di Rahaimi, Akhomach, Hakimi e Maouhoub. Nonostante la sconfitta, nei novanta minuti in cui è rimasto in campo non ha sfigurato il centrocampista e capitano Tanner Tessmann, grande obiettivo di mercato della Fiorentina. Ora che il calciatore saluta Parigi facile ipotizzare che potrà dedicarsi al 100% a scegliere sul proprio futuro.