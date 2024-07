OLIMPIADI, Beltran confermato titolare contro l'Iraq

FirenzeViola.it

Alle 15:00 l'Argentina U23 scenderà in campo contro l'Iraq per riscattare la sconfitta incassata all'esordio contro il Marocco dove non sono mancate le polemiche. Il C.t. Javier Mascherano conferma ancora una volta la coppia d'attacco ex River Plate formata da Julián Alvarez e Lucas Beltrán.

ARGENTINA (4-4-2): Rulli; Garcia, Di Cesare, Otamendi, Soler; Almada, Fernandez, Hezze, Medina; Beltran, Alvarez. Allenatore: Mascherano.

IRAQ (4-2-3-1): Hassan; Saadon, Ojaimi, Tahseen, Al-Reeshawee; Bayesh, Ali; Elaibi, Mohammed, Amyn; Hussein. Allenatore: Shenaishil.