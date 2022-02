ODRIOZOLA, Innamorato di Firenze: la foto su IG

Alvaro Odriozola è senza dubbio uno dei personaggi del momento in casa Fiorentina: l'esterno difensivo di proprietà del Real Madrid ha conquistato tutti sia grazie alle sue prestazioni in campo che per via delle sue frasi d'amore per la città di Firenze. Lo spagnolo, grande appassionato d'arte, aveva dichiarato in un'intervista uscita stamani la sua felicità per essere arrivato in un luogo così pieno di opere, sottolineando come la sua preferita fosse il David di Donatello. "L’altro giorno ho visto il David di Michelangelo e sono rimasto impressionato per quello che l’opera rappresenta, per la sua bellezza, per lo stato in cui si è conservata. Penso sia la cosa più spettacolare che abbia visto a Firenze- ha confessato Odri, che poco fa ha anche pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui è intento ad osservare la scultura.

Un legame nato da poco ma già profondo quello di Odriozola con Firenze ed i suoi tifosi, come dimostrano la grande quantità di messaggi di incitamento e complimenti con cui i tifosi viola hanno inondato questo ultimo post.