ODDI, Italiano sa far giocare bene la Viola. Serata tosta

Giancarlo Oddi, ex difensore biancoceleste, che ha detto la sua su Fiorentina-Lazio: “La Viola è lì con la Lazio, non è distante in classifica. Mi aspetto una partita tosta, al Franchi mi accontenterei anche di un punto. Certo che la Lazio non può permettersi di perdere. La partita di questa sera è la più importante, inutile ragionare sulla prossima con il Milan".

Cosa pensa di Vincenzo Italiano?

"A mio avviso è un bravissimo allenatore. Sa far giocare bene la Fiorentina. La quale è una delle squadre, con il Bologna, che fino alla fine può competere anche per il quarto posto in classifica. La speranza è che a fine stagione ci possa essere spazio anche per la quinta. Sicuramente il Casale di questa stagione è diverso rispetto a quello dello scorso anno. Non sta rendendo, gli sono capitate diverse cose che ancora non riesco a capire. Da titolare a riserva, ora viste le assenze è fondamentale il suo rientro”.