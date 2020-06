OBIETTIVI, Vertonghen rinnova fino a fine stagione

In attesa di conoscere quale sarà la sua prossima squadra, Jan Vertonghen, difensore del Tottenham ed obiettivo di mercato della Fiorentina, ha rinnovato fino alla fine della stagione il suo contratto in scadenza con gli Spurs. A comunicarlo è lo stesso club attraverso un tweet, visibile di seguito, sul suo profilo ufficiale.

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ️ #COYS