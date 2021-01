OBIETTIVI, Slimani va al Lione: domani visite mediche

Operazione in entrata per il Lione. Il club francese ha finalizzato l’acquisto di Islam Slimani per cui è arrivato anche l’ok del Leicester. L’attaccante algerino 32enne, che di recente era finito in Italia anche nel mirino della Fiorentina, era fuori dal progetto tecnico delle Foxes. Per la giornata di domani sono in programma le visite mediche in Francia. A riportarlo è Sky Sport.