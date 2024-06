OBIETTIVI, Pinamonti: L'Inter ci pensa come 5° attaccante

FirenzeViola.it

Come sottolineato martedì in conferenza stampa anche dal Direttore Sportivo viola Daniele Pradè, la Fiorentina è alla ricerca di un centravanti. Tra i profili seguiti dal club gigliato anche quello di Andrea Pinamonti. L'attaccante scuola Inter, dopo la retrocessione con il Sassuolo potrebbe lasciare l'Emilia ad un prezzo vantaggioso e i viola ci stanno pensando. Come riportato da Sportmediaset.it però la concorrenza non manca.

Soprattutto quella dell'Inter che vorrebbe provare a riportare la punta trentina in nerazzurro come quinto attaccante della rosa. Il portale scrive poi come un altro punto di contatto tra viola e meneghini sul mercato possa essere legato al nome di Marko Arnautovic. L'austriaco infatti, di proprietà dei nerazzurri, è un altro nome che piace ai viola per il reparto offensivo.