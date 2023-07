OBIETTIVI, Orsolini a parte nella seduta del Bologna

FirenzeViola.it

Il Bologna ha svolto una seduta di allenamento questa mattina in vista della sfida amichevole in programma domani contro il Monaco. Questo il report pubblicato dal sito ufficiale della società rossoblù: "Alla vigilia della partita amichevole col Monaco, la squadra ha svolto stamattina una seduta tattica con partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Musa Barrow e Riccardo Orsolini. Stefan Posch ha riportato la frattura del quinto metacarpo della mano destra: per qualche giorno lavorerà a parte".