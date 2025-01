OBIETTIVI, Ndour: Sul mediano del PSG c'è anche il Torino

FirenzeViola.it

Oltre a continuare la ricerca di un centravanti per sostituire Zapata, il Torino vuole regalare a Vanoli un centrocampista. Il preferito rimane Casadei, su cui però è forte l'interesse della Lazio, mentre tra le alternative spunta il nome di Cher Ndour, mediano del PSG in prestito al Besiktas puntato anche dalla Fiorentina per rinforzare il suo centrocampo. Secondo quanto riportato da La Stampa, nei giorni scorsi ci sarebbe stata una missione parigina dei dirigenti granata per trattare con il club francese. Ndour sta trovando poco spazio in Turchia e i suoi agenti stanno spingendo per riportarlo in Italia dove ha vestito le maglie, nel settore giovanile, di Brescia e Atalanta.