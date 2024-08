OBIETTIVI, La Dinamo di Baturina è in Champions, ma lui si fa male

© foto di giacomo.galassi

È Martin Baturina, trequartista classe 2003 della Dinamo Zagabria, il nome nuovo lanciato nelle ultime ore per il mercato della Fiorentina: la stella croata è stato protagonista dei discorsi del mondo viola in questa giornata, nel frattempo però ha staccato il pass per la Champions League con la sua Dinamo: il club della capitale ha battuto per 2-0 il Qarabag nel playoff per la Champions (rete anche dell'ex viola Marko Pjaca): un risultato che, sommato al successo per 3-0 all'andata, ha consentito a Baturina e i suoi di qualificarsi ai gironi della competizione senza grossi patemi. Un particolare che potrebbe fare la differenza per un club che, con i soldi in entrata dati dalla Champions, potrebbe essere ancor meno propenso a vendere il suo miglior talento.

Per Baturina 66' in campo, prima di una sostituzione dovuta a un infortunio patito attorno all'ora di gioco di cui ancora non si conosce l'entità.