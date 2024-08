OBIETTIVI, Il Paok ha chiesto Bove alla Roma in prestito

FirenzeViola.it

Accostato a diverse squadre inglesi oltre alla Fiorentina in Serie A, per Edoardo Bove il futuro potrebbe essere invece in Grecia. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, sulle tracce del centrocampista classe 2002 - in uscita dalla Roma - ci sarebbe il PAOK Salonicco che avrebbe chiesto il calciatore in prestito. Una pista di mercato che può accendersi in questi ultimissimi giorni di mercato che ricordiamo si concluderà questo venerdì a mezzanotte.