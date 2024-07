OBIETTIVI, Il Marsiglia ci prova per Carboni: la situazione

FirenzeViola.it

Il Marsiglia porta avanti i contatti con l'Inter per Valentin Carboni. Il club francese punta a convincere i nerazzurri, che però al momento non sono intenzionati a mandare il giocatore nuovamente in prestito dopo l’esperienza con il Monza nell’ultima stagione. In viale della Liberazione, piuttosto, sono disposti ad ascoltare proposte per una cessione a titolo definitivo: la valutazione è di almeno 30 milioni (a gennaio l’Inter aveva rifiutato 20 milioni dalla Fiorentina). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.