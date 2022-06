OBIETTIVI, Gnonto: "Sono interista: vorrei tornare"

"Cosa è stato decisivo? Il fatto di avere una occasione per dimostrare il mio valore in prima squadra. Lo Zurigo ha rischiato su di me, sono stato fortunato a incontrare loro. E anche ad avere i miei genitori con me". Parla così al Corriere della Sera, Willy Gnonto, che a 18 anni e 222 giorni è diventato il più giovane marcatore con la maglia dell'Italia: "Cosa provo per l'Inter? Gratitudine: mi hanno dato la prima grande occasione e mi hanno insegnato quasi tutto. Questo ha fatto la differenza per me".

Papà dice che il suo sogno è tornare nerazzurro. Conferma anche questo?

"Non so, posso dire che sono interista e mi piacerebbe un giorno tornare. Ho tanto tempo davanti a me, vedremo con calma".