OBIETTIVI, Dia: oltre alla Fiorentina su di lui la Lazio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora fuori rosa, Boulaye Dia potrebbe, nonostante la retrocessione della Salernitana, rimanere in Serie A. Come riportato da TuttoSalernitana.com infatti sul centravanti senegalese ci sarebbero ancora gli occhi di Fiorentina e Lazio. Dopo aver mostrato interesse senza affondare il colpo, viste le alte richieste del club campano, nelle scorse sessioni di mercato, in estate viola e biancocelesti potrebbero tornare alla carica. Attenzione anche al Napoli se sulla panchina dei partenopei dovesse arrivare Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano infatti è da tempo un estimatore dell'attaccante.