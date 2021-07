OBIETTIVI, Celik: sull'esterno turco c'è anche l'Inter

Un'altra concorrente si fa avanti per Zeki Celik: l'esterno di difesa del Lille, tra i grandi protagonisti della cavalcata scudetto della squadra di Christophe Galtier, è finito sui taccuini di diverse squadre europee, tra cui anche l'Inter. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com i nerazzurri si sono fatti avanti per il ventiquattrenne turco, ma il Lille non è disposto ancora a scendere dai 10 milioni di richiesta per il giocatore. Da inizio mercato ad ora Celik è stato accostato a diverse squadre tra cui anche la Fiorentina, che qualche settimana fa sembrava interessata a lui per sostituire Pol Lirola, promesso sposo dell'Olympique Marsiglia.