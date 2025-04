Nzola ringrazia Italiano: "Gli sono grato, anche se le cose con la Fiorentina non sono andate bene"

vedi letture

L'ex attaccante viola Mbala Nzola, oggi al Lens, ha parlato al sito Gianlucadimarzio.com. Queste le sue parole: "Sono fiero dell’uomo che sono oggi. Ho Naruto come immagine di profilo su Instagram non per caso. Il suo personaggio, la sua vita, le sue difficoltà. Riesce sempre a mantenere i nervi saldi, mi rivedo molto in lui”.

Poi ha parlato della moda e degli stili di alcuni suoi compagni: "Ikone e Sottil hanno uno stile che mi piace. Ma la maggior parte dei miei compagni si vestivano un po’ tutti uguali".

Infine su Vincenzo Italiano ha detto: "L’ho conosciuto a Trapani (stagione 2018/19, ndr). Ho sempre detto ai miei compagni che sarebbe diventato un grande allenatore. A lui? Mai detto direttamente. Mi ha aiutato tanto. Gli sarò sempre riconoscente”. Anche per il trasferimento a Firenze? “Sì, sono grato a lui. Anche se con la maglia della Fiorentina le cose non sono andate per il verso giusto”.