NUNZIATA, Abbiamo ottimi giovani. E stanno giocando

A margine della premiazione del Golden Boy a Torino, ha parlato anche il tecnico della Nazionale Under 21, Carmine Nunziata. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com a partire dallo stato sul calcio italiano giovanile: "Non siamo messi male, abbiamo degli ottimi giocatori. Molti di questi stanno anche trovando spazio nei vari campionati, e questo è importante".

E poi sul confronto tra Italia ed estero:" Ci manca ancora qualcosina per avere dei giocatori come Baggio, Totti o Del Piero, ma abbiamo ottimi talenti, con una grande capacità di apprendere, e questo è importante non solo nel calcio".

Quali sono le ambizioni per il prossimo ciclo dell'Under 21?

"Andiamo sempre in campo per vincere, cerchiamo sempre di dare il massimo e anche questa volta cercheremo di farlo".