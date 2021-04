NSAME, Annuncia: "Pronto a lasciare lo Young Boys"

Jean-Pierre Nsame, attaccante 23enne del Young Boys e capocannoniere del campionato svizzero, accostato alla Fiorentina nello scorso inverno, ha così parlato del suo futuro a Le Matin: "So quello che ho allo Young Boys ma voglio raggiungere un livello ancora più alto. Non voglio arrivare ad alcuna rottura col club, ma in caso di offerta soddisfacente per tutti sono pronto a un ulteriore salto di qualità".