NOSOTTI, Berardi è pronto per lasciare Sassuolo

Il noto giornalista di SkySport Marco Nosotti ha detto la sua su Fiorentina-Sassuolo, uno dei match potenzialmente più interessanti del weekend di Serie A, soffermandosi anche su alcuni giocatori che saranno protagonisti nella sfida del Franchi e, probabilmente, anche nelle prossime sessioni di mercato: "Scamacca è un attaccante molto interessante, mi sembra stia crescendo bene, ogni partita è più consapevole dei suoi mezzi. Adesso però che è entrato nel giro della Nazionale le aspettative crescono e tutti lo aspettano al varco. Penso sia un ragazzo semplice a cui sono state affibiate etichette errate; credo che, per qualità fisiche e tecniche, sia destinato a giocarsi il ruolo di centravanti nell'Italia. Ha un fisico ed un tiro che non hanno in molti.

Berardi? Penso sia pronto a lasciare Sassuolo. Deve ancora limare qualche aspetto del suo carattere, alle volte si arrabbia troppo, ma è un punto di riferimento nel Sassuolo e nella Nazzionale. Come giocatore è molto generoso e fa tanto lavoro sporco, ma in avanti sa far gol ed assist. Può fare tante cose in attacco, penso che in Italia ed in Europa di esterni come lui ce ne siano pochi e che quindi sia legittimo da parte della Fiorentina un interessamento nei suoi confronti.