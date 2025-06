Non solo Piccoli: il Cagliari ha riscattato anche Caprile e Adopo

vedi letture

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Alla fine il Cagliari li ha riscattati tutti e tre: Caprile dal Napoli, Piccoli e Adopo dall'Atalanta. Portiere, attaccante e centrocampista ora sono tutti definitivamente rossoblù. E hanno firmato un contratto sino al giugno del 2029. Le cifre fissate al momento dei prestiti erano note: 8 milioni per Caprile, 12 per Piccoli e 4 per Adopo. I riscatti sono stati formalizzati nell'ultima giornata utile per la definizione dei prestiti. Il Cagliari ha deciso di puntare sulle certezze dello scorso anno, ma ora deve resistere alla tentazione di cederli. Molte richieste per Caprile (Torino in primis) e Piccoli (Fiorentina alla ricerca di un possibile sostituto di Kean).

Intanto il club ha salutato il direttore sportivo delle ultime tre stagioni, Nereo Bonato. Imminente l'arrivo dal Frosinone del suo sostituto, Guido Angelozzi. Il giorno della firma potrebbe essere domani. Per il resto quasi ai saluti, a meno che non ci siano sorprese dell'ultim'ora, Augello e Viola: contratto in scadenza fra sei giorni, improbabile il rinnovo. Rimane in piedi l'ipotesi Ambrosino dal Napoli, ma ci sono anche altre piste. (ANSA).