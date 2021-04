NIGRO (V. PARK), Estraneo all'indagine, non so nulla

Il Viola Park al centro dell'interesse dell'ndrangheta. Di ieri la notizia dell'indagine che vede protagonista la nuova casa della Fiorentina e, a suo malgrado, il titolare della Nigro & C. Costruzioni che ha vinto l'appalto per realizzare il progetto dell'architetto Casamonti: "Ho appreso dalla stampa dell'operazione dei carabinieri e della Dda di Firenze - ha dichiarato tramite una nota lo stesso Giovanni Nigro - Una vicenda che non conosco assolutamente e che, come si evince dai mezzi di informazione, nulla ha a che fare con l'appalto del Viola Park. Sono comunque grato alle fonti di stampa per avere precisato che la mia azienda è estranea all'indagine in corso". Nigro compare nelle carte degli inquirenti come potenziale vittima della pressione delle cosche che puntavano a non fargli assegnare l'appalto che alla fine è riuscito comunque ad aggiudicarsi.