Nella notte, l'Argentina, fresca campione del mondo, ha svolto la seconda amichevole in programma durante questa sosta per le nazionali contro il Curacao: 7-0 il finale. Alla festa del gol ha partecipato, con una rete e un assist a Messi, anche il viola Nico Gonzalez, titolare e in campo per 90 minuti.