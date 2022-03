NICCOLAI, Venuti? Per un paio di giorni soffre, poi...

"Le partite non si vincono sempre perché si giocano meglio, a volte entrano in gioco altri fattori che ti danno il successo". Comunardo Niccolai, ex difensore del Cagliari e della Nazionale, autentico simbolo del nostro calcio degli anni Settanta, si esprime così a Tuttomercatoweb.com in riferimento alla partita vinta ieri dalla Juventus contro la Fiorentina. I bianconeri, senza brillare e senza creare troppi pericoli, hanno battuto la squadra di Italiano grazie ad un'autorete di Venuti.

Niccolai, lei è stato un ottimo difensore ma viene ricordato anche per le autoreti collezionate con i sardi. Che cosa si sente di dire a proposito dell'autogol di Venuti?

"Non credo che sia su di morale e in effetti alla fine della partita era visibilmente distrutto. Ne so qualcosa perché ho fatto varie autoreti in carriera. Per un paio di giorni si soffre anche perché la gente ti addita come il colpevole della sconfitta. In cuor tuo sai di aver sbagliato ma sei anche pronto a reagire".

C'è stato anche il pianto da parte di Venuti...

"Un'autorete può succedere, ma poi bisogna guardare avanti, riprendere ad allenarsi e pensare alle prossime partite. Del resto capita anche agli attaccanti di sbagliare gol clamorosi a porta vuota. Certo, quando sei protagonista di un'autorete resti di più nella mente del tifoso, peraltro ieri è capitato anche in una partita come quella contro la Juve in cui c'erano grandi aspettative".

Come vede adesso la Fiorentina?

"La Viola è la squadra della mia regione e spero che possa ripartire subito bene dopo questa sconfitta".