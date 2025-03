Neymar al carnevale mentre il Santos lotta: polemiche sul suo atteggiamento durante l'infortunio

Neymar è stato costretto a saltare la semifinale del Campionato Paulista tra il Santos e il Corinthians, persa 2-1, a causa di un infortunio alla coscia sinistra subito durante i quarti contro il Bragantino. Nonostante il tentativo di recupero, l'allenatore Pedro Caixinha ha confermato che il giocatore non era in condizione di scendere in campo, a causa dei persistenti dolori.

Tuttavia, ciò che ha suscitato polemiche in Brasile è il comportamento di Neymar durante la settimana, quando è stato avvistato a Rio de Janeiro per il Carnevale, divertendosi con la sua fidanzata Bruna Biancardi. Questo atteggiamento non è passato inosservato, suscitando dure critiche da parte dei media brasiliani, che hanno messo in discussione la sua professionalità. Nonostante l'infortunio, Neymar ha scelto di non concentrarsi sulle cure e di partecipare alla festa, scatenando accuse di poca serietà nel suo approccio al calcio.

Il giornalista brasiliano ha sottolineato che questo comportamento ha sollevato dubbi sul suo impegno professionale, mentre UOL Esporte ha parlato apertamente di un "atteggiamento scandaloso", considerando inappropriata la sua partecipazione al carnevale mentre il suo fisico richiedeva attenzione.

Lo riporta TMW