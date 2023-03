NAZIONALI, I risultati: vince la Spagna, pareggia la Croazia

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone

Si sono appena concluse le gare della serata valide per le qualificazioni al prossimo Europeo, che si terrà in Germania nel 2024. La Spagna ha battuto 3-0 la Norvegia grazie alle reti di Dani Olmo e Joselu (doppietta), mentre la Croazia ha pareggiato per 1-1 col Galles, con i gol di Kramaric e Broadhead. Infine, la Romania ha sconfitto Andorra per 2-0, firmato dalle marcature di Man-Alibec.