NAZIONALI, Alle 15 Milenkovic. Nella notte Nico e Quarta

Saranno tre i calciatori viola impegnati in nazionale tra oggi pomeriggio e la notte tra giovedì e venerdì. Alle 15:00 toccherà a Nikola Milenkovic con la sua Serbia contro la Slovenia. Il match, valevole per la seconda giornata del gruppo C, è fondamentale per la formazione balcanica per il passaggio del turno dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Inghilterra. Nella notte invece, alle 2:00 ore italiane, toccherà ai due argentini Nico Gonzalez e Martinez Quarta. L'Albiceleste affronterà, nella gara inaugurale del torneo, il Canada per il girone A.