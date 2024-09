NAZIONALE, Lunedì Israele-Italia: ecco l'arbitro

FirenzeViola.it

Lunedì l'Italia di Spalletti, uscita vincente dalla sfida contro la Francia a Parigi, affronterà Israele alla Bozsik Arena di Budapest (stadio dell'Honved, dove ha chiesto di giocare la partita in casa Israele per i noti problemi di sicurezza così come fece il Maccabi Haifa in Conference, anche contro la Fiorentina). L'arbitro sarà lo slovacco (come tutta la terna che lo coaduiuva in campo) Ivan Kruzliak; Brasnilav Hancko e Jan Pozor sono gli assistenti di linea che già lo hanno accompagnato agli Europei in Germania mentre Peter Kralovic è il quarto uomo. Al Var il polacco Tomasz Kwiatkowski.