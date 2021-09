NASTASIC, Vittoria di gruppo. Qui sono a casa

Matjia Nastasic ha commentato ai microfoni ufficiali della Fiorentina la vittoria dei viola ad Udine: "Solo con un gruppo così si possono vincere queste partite. Siamo tutti uniti e contenti per quelo che stiamo facendo. Abbiamo preparato bene la partita, siamo stati pronti anche se loro sono una buona squadra. Anche nel secondo tempo siamo stati insieme e abbiamo gestito bene. Il cambio di modulo a tre? Tante volte bisogna cambiare, abbiamo ancora spazio per migliorare, ma siamo sulla giusta strada. Sono contento di essere tornato alla Fiorentina. Mi sento come a casa qui, sono molto contento di aver ritrovato tante persone qui.

La sfida al Napoli? Abbiamo visto quanto sono forti. Ora recuperiamo un giorno poi da martedì pensiamo a preparare al meglio la partita".