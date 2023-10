NASSI, Duro con Garcia: "Il tecnico fa perdere i match"

FirenzeViola.it

TuttoMercatoWeb ha riportato le parole non troppo piacevoli dell'ex dirigente Claudio Nassi nei confronti di Garcia dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Faccio tifo per le squadre impegnate nelle Coppe e la Nazionale, come per i tecnici che hanno successo all'estero, ma non dimentico quando mi illuminavo d'immenso e raccomandavo al Milan, che andava a Manchester, di marcare Keane e Scholes e alla Roma, che aveva perso 7-1 all'Old Trafford il 10 gennaio 2007, di non schierare più Pizarro, ottimo calciatore a 60 all'ora, ma a 70, come giocano in Premier, era l'anello debole. Fui ascoltato. In seguito persero 2-1.

Oggi si vede il Napoli dello scudetto in difficoltà con la Fiorentina e Garcia togliere Politano prima, Osimhen poi e spostare Kvara da sinistra a destra, quasi il calcio fosse la dama. L'allenatore, infatti, non vince le partite, ma le può perdere".