NARDI, Il trequartista viola si avvicina al Carpi

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Per il classe 2004 Niccolò Nardi è sempre più vicina l'ipotesi di proseguire la sua carriera in Serie D, stavolta con un'altra squadra. Lo scorso anno Nardi ha disputato una buona stagione con la maglia del Livorno realizzando 4 gol in 33 presenze con i granata.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, il Carpi avrebbe messo gli occhi sul giovane trequartista viola e sarebbe vicino ad essere un nuovo rinforzo per la squadra.