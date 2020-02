NARDELLA, Stadio? Manteniamo impegni presi

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato in vista della partita di domani tra Fiorentina ed Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: "Non mi ritengo sfortunato ad avere Commisso rispetto a Percassi, anzi così miglioro anche il mio inglese (ride, ndr). Mi fa piacere che domani ci vedremo con Giorgio (Gori, ndr) in tribuna e spero si possa ripartire con questo clima anche tra le due squadre e le due tifoserie. Il calcio è lo sport più bello del mondo, i cori sono belli, ma non devono sfociare negli insulti. Stadio? Io credo che a Firenze si faccia sul serio, gli impegni che mi sono preso mi sembra di averli mantenuti. Sono messo sotto pressione per dimostrare le cose, ma mi sembra che il Comune stia facendo ciò che deve fare. Rispetto ad altre grandi città italiane, noi facciamo sul serio. Non capisco perché bisogna fare il futuro con i se. Deve esserci fiducia da entrambe le parti, quindi sia da parte di Commisso in noi e viceversa. Facciamo un bando, vendiamo un'area, ma è pubblica: ho fatto una stima che è stata confermata dalla stessa società che ha fatto la stima dello Juventus Stadium. Possiamo costruire anche un albergo tra i più grandi della città e tante altre cose molto positive a livello commerciale. La Fiorentina faccia tutti i calcoli che deve fare, il valore è di 40 milioni di euro e non lo dice Dario Nardella. Gli imprevisti ci sono sempre, ma noi non veniamo da Marte ed abbiamo una reputazione: questa cosa di essere in continuazione sotto esame la prendo con il sorriso, ma siamo abituate a queste cose. Sono sempre tranquillo e positivo, i viola apprezzeranno il nostro lavoro, ci sono tutte le condizioni per andare avanti. Mercato della Fiorentina? Ottimo. Speriamo davvero che i risultati si vedano sul campo adesso".