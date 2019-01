NARDELLA, Sia l'ultimo rinvio o saranno vie legali

Ecco il commento del sindaco di Firenze, Dario Nardella, al nuovo rinvio della Conferenza dei servizi per il masterplan di sviluppo dell’aeroporto Vespucci di Firenze. “Abbiamo preso atto che sono venuti meno tutti gli elementi ostativi a chiudere positivamente la conferenza dei servizi – si legge nella nota del sindaco nel sito del Comune - Consideriamo il rinvio al 6 febbraio come l’ultimo, anche perché è esclusivamente legato all’acquisizione del parere formale del Mibac. Già questa mattina, peraltro, la delegazione del ministero ha dichiarato di aver concluso l’istruttoria e di non aver individuato elementi ostativi sul progetto. Ogni altro tentativo di rinviare la conferenza – ha proseguito il sindaco - sarebbe a quel punto inspiegabile. Aspettiamo questi ultimi giorni, ma non accetteremo più espedienti tattici per ulteriori rinvii. Se non si chiuderà il 6 febbraio useremo tutti gli strumenti legali a nostra disposizione”.