NARDELLA, Preoccupa il Covid in Toscana. Iachini..

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha fatto il punto della situazione sulla seconda ondata di Covid-19 in città e non solo. Ecco le sue parole: “In Toscana siamo vicini ai mille casi giornalieri, il dato è preoccupante: a Firenze siamo sopra i 300 casi, per ciò che riguarda la provincia. Non siamo ancora ai livelli di marzo-aprile ma questo non ci deve certo far abbassare la guardia. Il nuovo DPCM? Il decreto è buono, specie per ciò che riguarda le scuole. La scelta di chiudere vie e piazze deve essere più chiara: forse serve un coprifuoco ma abbiamo bisogno per questo un criterio. Iachini? Lo stimo molto come professionista e come uomo. Agli allenatori tocca pagare per tutti, non è il solo responsabile di questo periodo negativo, ma bisognerebbe andare più a fondo per capire il rendimento di una squadra”.".