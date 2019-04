NARDELLA, Ottimista per il nuovo stadio

Dario Nardella, vicesindaco di Firenze nonchè membro esterno del c.d.a. della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dell'ipotesi di un nuovo stadio: "Abbiamo pensato ad una gara pubblica per favorire la trasparenza. L'obiettivo è quello di individure un soggetto terzo che si incarichi della costruzione della struttura. Se la Fiorentina non partecipasse alla gara sarebbe molto strano, in quanto è sicuramente uno dei soggetti più interessati. Sono ottimista su un possibile coinvolgimento dei Della Valle nel progetto per la costruzione dello stadio".