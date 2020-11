NARDELLA, L'Rt toscano il più alto: la zona rossa...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, alla luce del probabile passaggio della Toscana in zona rossa in virtù delle nuove disposizione anti-Covid, ha fatto il punto della situazione ai microfoni del Tg3 per ciò che riguarda le nuove disposizioni: “Non dobbiamo considerare una sconfitta l’ingresso in zona rossa della Toscana: il nostro tasso di contagiosità è il più alto d’Italia e incide molto sulla pressione degli ospedali. Dobbiamo fare tutti insieme sacrifici per allontanarci presto da questa emergenza. Le tre fasce in Italia? Sì, ci sono degli automatismi da mettere in atto: dobbiamo fare di tutto per stare a casa, dobbiamo impegnarci e il sistema varato dal governo ci permetterà di tornare in fasce di altri colori”.