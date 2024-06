NARDELLA, Franchi? Sorpreso per la causa di ACF

FirenzeViola.it

Il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella ha parlato a Toscana Tv, approfondendo la questione legata ai lavori dello Stadio Artemio Franchi: "Non mi ha fatto male, ma mi ha sorpreso. Raramente si vede un conflitto in tribunale tra una società di calcio e il Comune. Anche perché abbiamo firmato un mese prima del ricorso la convenzione con la Fiorentina dove c'è scritto tutto: i lavori si sarebbero svolti insieme alle partite come espressamente richiesto dalla Fiorentina. I tifosi ci avevano chiesto di garantire la capienza per gli abbonati, circa 18mila, e di garantire una capienza più ampia possibile. Siamo arrivati a 22mila addirittura ora siamo quasi a 25mila posti. Ieri è uscita la classifica delle capienze medie degli stadi della Serie A e purtroppo la Fiorentina è la terzultima società come capienza media con lo stadio tutto disponibile. Nonostante i lavori, riusciamo a garantire una capienza che corrisponde quasi alla capienza media della Fiorentina nella stagione scorsa con tutto lo stadio disponibile. Ci è sempre stato chiesto di non far giocare la Fiorentina fuori dal Franchi, ma di farla giocare durante i lavori e noi abbiamo garantito anche questo obiettivo.

L'Atalanta ha una capienza più bassa e ha vinto una coppa europea, anche il Cagliari che sta per incominciare i lavori per uno stadio nuovo ha una capienza più bassa, così anche durante i lavori di ristrutturazione per lo stadio dell'Udinese. Sui 22mila posti abbiamo firmato un accordo con la Fiorentina un mese e mezzo fa dove c'è la firma del direttore generale del Comune e del direttore della società viola, dove ci sono tutte le tempistiche dei lavori. Nonostante questo la Fiorentina ha fatto causa, mi dispiace e ne sono sorpreso. Tuttavia son sicuro che il problema si risolverà con la nuova amministrazione. La cosa di cui vado orgoglioso è che in 30 anni tutti hanno dichiarato pubblicamente di voler risolvere il problema dello stadio e nessuno è riuscito a fare niente. Ho trovato 150 milioni di euro legati al fatto che il Franchi è un monumento, non perché è un impianto sportivo. Abbiamo fatto un concorso internazionale nella giuria si è seduto anche Eike Schmidt che è stato pagato con un apposito rimborso e un'indennità per fare il giurato. È stato scelto un progetto, abbiamo fatto la gara di appalto, hanno vinto un gruppo di imprese e siamo partiti con i lavori.

In un paese dove i progetti internazionali non si fanno mai, dove le opere pubbliche non si riescono a fare, noi siamo riusciti a farlo. Abbiamo garantito la copertura della Maratona e della Curva Fiesole, abbiamo firmato un accordo andando incontro a tutte le richieste della Fiorentina per garantire i posti. Noi abbiamo fatto sempre tutto quello che ci è stato chiesto, abbiamo realizzato a Firenze quello che nessuno è riuscito a realizzare prima di noi né a Firenze né in nessun'altra città italiana. Possiamo avere uno stadio nuovo e possiamo garantire ai 60mila abitanti di Campo di Marte che non avranno uno stadio abbandonato come il Flaminio a Roma.

Se oggi il Franchi cadesse a pezzi tutti mi attaccherebbero e mi darebbero la responsabilità di abbandonare un bene pubblico del Comune. Finalmente possiamo fare uno stadio nuovo all'avanguardia, sarebbe bello che ognuno remasse nella direzione giusta e desse una mano".

Schmidt ieri ha detto 'io la Fiorentina contro la Juventus', paragonando quindi il Partito Democratico alla Juventus

"Aveva detto che era il Bayer Leverkusen contro il Bayern Monaco, una settimana dopo che l'ha detto il Leverkusen ha perso la finale di Europa League contro l'Atalanta".