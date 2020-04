NARDELLA, Distribuiti 280 tablet per lezioni studenti

Questo il post con cui il sindaco di Firenze Dario Nardella ha annunciato, su Facebook, la distribuzione da parte del Comune di 280 tablet per gli studenti di 24 istituti fiorentini che non possono seguire le lezioni online: "Stiamo consegnando a domicilio 280 tablet per tutti i ragazzi di 24 istituti fiorentini che non possono seguire le lezioni online. Grazie Fondazione CR Firenze per la donazione e grazie all’Opera Madonnina del Grappa per il supporto. Pensiamo anche ai nostri ragazzi in questa emergenza: sono il nostro futuro. Insieme #celafaremo! Sara Funaro"

Ecco il post originale: